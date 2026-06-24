Refuerzan vigilancia en la Vía Atlixcáyotl

El Gobierno del Estado instaló una torre de videovigilancia, mantiene patrullajes terrestres y sobrevuelos que fortalecen la capacidad de respuesta operativa

Participan corporaciones estatales y municipales para preservar la movilidad, orden y tranquilidad ciudadana.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- Más de 70 elementos de corporaciones estatales y municipales fueron desplegados en un operativo permanente de vigilancia sobre la Vía Atlixcáyotl, una de las principales arterias de comunicación de la zona metropolitana, con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas, brindar certidumbre a la ciudadanía y mantener condiciones de seguridad para quienes transitan diariamente por esta vialidad, en cumplimiento de la estrategia impulsada por el gobernador Alejandro Armenta Mier.

El operativo inició con la concentración de personal en las inmediaciones del Auditorio Metropolitano para posteriormente recorrer el bulevar del Niño Poblano e incorporarse a la Vía Atlixcáyotl.

La estrategia se desarrolla en dos grupos de seguridad que cubren ambos extremos de la vialidad, con la participación de Policía Estatal Preventiva, Proximidad de Caminos, Movilidad, Policía Municipal de Puebla y San Andrés Cholula, con el objetivo de disuadir prácticas delictivas y fortalecer la confianza de la ciudadanía.

El director general de la Policía Estatal, teniente Raymundo Garduño Hernández, informó que el dispositivo opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, mediante patrullajes motorizados, recorridos a pie tierra, unidades móviles, sobrevuelos y una torre de videovigilancia instalada en un punto estratégico, cuya información es monitoreada en tiempo real desde el C5i.

Asimismo, señaló que los elementos cuentan con herramientas de observación para reforzar las labores preventivas y mantener vigilancia permanente en edificios, azoteas y puntos de interés, como parte de las acciones de anticipación y protección ciudadana.

Por su parte, el agente de Proximidad Vial, Ernesto Kuri Lara, explicó que las labores coordinadas contemplan el apoyo en cierres de circulación cuando las circunstancias operativas lo requieran, así como acciones para agilizar el flujo vehicular y facilitar las diligencias de las corporaciones de seguridad. En tanto, la agente Jessica Marlene señaló que estas tareas también buscan fortalecer la seguridad vial y brindar tranquilidad a la ciudadanía durante sus traslados.