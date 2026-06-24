Familiares de Aldo Padilla exigen atrapar a sus asesinos

María Tenahua

Familiares de Aldo Padilla Cid se concentraron en la Casa de Justicia, al sur de la capital poblana, para exigir justicia por el asesinato del joven.

Con retratos se la víctima, los manifestantes pidieron a autoridades acelerar las investigaciones y garantizar que el caso sea resuelto.

“Una agresión directa terminó con la vida de Aldo Padilla Cid, de apenas 18 años y era un joven estudiante en la ciudad de Puebla, el probable responsable se dio a la fuga desde hace cuatro años”, expresaron.