27 de julio comienza la temporada de chiles en nogada

María Tenahua

El presidente de la Canirac, Juan José Sánchez, dio a conocer que la temporada del chile en nogada comenzará el próximo 27 de julio, con la tradicional comida a las 14:00 horas en la Hacienda San José Actipan.

En conferencia de prensa, destacó que los productores y restaurantes están listos para una de las principales temporadas de la gastronomía poblana, con la elaboración de este platillo.

Ante esto, resaltó que se espera vender más de tres millones de chiles en nogada.

Hay varios establecimientos que venden este alimento.