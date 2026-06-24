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Eran hermanos y muy jóvenes, los fallecidos en la explosión de Geo Villas del Sur

By Roberto Desachy / 24 junio, 2026

Desde Puebla

Edmundo, de 33 años y Francisco Isidro, de 37, trabajadores de Global Gas y hermanos, fallecieron por quemaduras tras la explosión en Geo Villas del Sur.

El hecho ocurrió en un domicilio de la calle Bélgica, esquina con Segunda Rotonda, colonia Geovillas del Sur, ciudad de Puebla.

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