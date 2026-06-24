Eran hermanos y muy jóvenes, los fallecidos en la explosión de Geo Villas del Sur

Desde Puebla
Edmundo, de 33 años y Francisco Isidro, de 37, trabajadores de Global Gas y hermanos, fallecieron por quemaduras tras la explosión en Geo Villas del Sur.
El hecho ocurrió en un domicilio de la calle Bélgica, esquina con Segunda Rotonda, colonia Geovillas del Sur, ciudad de Puebla.
You may also like
-
Detectan primer caso de ébola en Francia; médico había viajado al Congo
-
Tres hombres asesinados en la comunidad de Santa Lucía Cosamaloapan
-
Video: Dejaron restos humanos en Puebla capital
-
Video: Cierran varias carreteras en Puebla
-
México busca cerrar con paso perfecto; arranca la tercera jornada del Mundial