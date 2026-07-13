Cuautlancingo atenderá las cinco colonias con problemas de inseguridad en la junta auxiliar Romero Vargas: Diana de Bernardo

María Tenahua

La presidenta de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas de la capital poblana, Diana de Bernardo Ramos, informó que la seguridad de los vecinos en las colonias Azcapotzalco, Getsemaní, Villa Olímpica y La Vega y Alberto de la Fuente, en la franja limítrofe, será atendida por el municipio de Cuautlancingo.

En entrevista, señaló que, al sostener una mesa de trabajo con Puebla, Cuautlancingo y el gobierno del estado, se determinó que estas colonias sean atendidas por el municipio vecino.

Refirió que se tomó como delimitante la vía del tren entre la ciudad y el municipio conurbado, porque las cinco colonias se encuentran pasando la vía.

Asimismo, precisó que en este cuadrante viven 15 mil personas que solicitan rondines constantes de la policía municipal, para disminuir la incidencia delictiva, como el robo de autopartes, que se comete con mayor frecuencia.