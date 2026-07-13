Catorce afiliados a Canaco afectados severamente por lluvia del 28 de junio

María Tenahua

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), Héctor Lanero Camacho, informó que 14 afiliados resultaron con afectaciones severas por la intensa lluvia del 28 de junio en la capital poblana.

Ante esto, señaló que el primer día se tuvo un conteo de más de 500 negocios entre chicos y grandes; sin embargo, la cifra final se quedó en 14 y en algunos fue pérdida total.

“Realmente, a los que les fue muy mal son 14, son los que tenemos con la información y tengo conocimiento de que gobiernos del estado y municipio destinaron casi tres millones de pesos para ayudarlos”, enfatizó.

El representante del organismo empresarial indicó que no tiene el dato preciso de los que recibieron el apoyo de 20 a 100 mil pesos.

Asimismo, hizo un llamado a Agua de Puebla a desazolvar el drenaje pluvial, así como a los ciudadanos a no tirar basura en la vía pública.