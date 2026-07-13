Armenta anunció cambios en la dirección de Museos Puebla

Erika Méndez
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció cambios en la dirección de Museos Puebla.
En conferencia de prensa, dijo que deja el cargo Aurelio Leonor, debido a que asumirá la rectoría de la Universidad de la Creación de las Artes y la Cultura (Unicrea).
En su lugar llega María Fernanda Cruz Domínguez, quien se desempeñaba como subdirectora de Expresiones Artísticas de la Secretaría de Arte y Cultura.
El mandatario resaltó que la nueva directora tiene la instrucción de realizar un recorrido en todos los museos, para preparar un programa de mantenimiento preventivo en todos los recintos.
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