Video: El 6 de agosto Alejandro Armenta presentará un informe, señaló Choco Parra

Erika Méndez
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier presentará el próximo 6 de agosto un informe de labores por el día 600 de su administración.
Lo anunció el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, quien dijo que el mandatario poblano dará cuenta de los avances de su gobierno.
Resaltó que se explicarán las diferentes materias, como educación, salud, tecnología, deporte, seguridad, desarrollo económico, entre otras.
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