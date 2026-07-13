SCJN elimina plazo para legislar sobre infancias trans: Pável Gaspar

Congreso de Puebla continuará análisis

Jorge Barrientos

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, Pável Gaspar Ramírez, informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó sin efecto el plazo que había fijado para que el Poder Legislativo estatal resolviera la reforma relacionada con las denominadas “infancias trans”.

El legislador explicó que la resolución original fue emitida durante la presidencia de la ministra Norma Piña Hernández, pero señaló que el contexto cambió con la nueva integración de la Corte.

Gaspar Ramírez afirmó que el Congreso poblano mantiene la intención de cumplir con la resolución judicial, aunque privilegiará un proceso de análisis y diálogo antes de presentar un dictamen.

“Hemos escuchado todas las voces y la intención es seguir escuchando. La intención de este Congreso es cumplir, pero hacerlo cuando el tema esté suficientemente discutido”, expresó.

El diputado indicó que, de acuerdo con los equipos jurídicos, el nuevo presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, ha planteado la posibilidad de revisar este tipo de asuntos bajo nuevos criterios, aunque aclaró que no existe una determinación oficial al respecto.

Como antecedente, mencionó el caso del Congreso de Jalisco, donde una reforma en la materia fue devuelta para nuevas observaciones, situación que continúa en revisión por parte de la Corte.

En el caso de Puebla, explicó que el área jurídica del Congreso ha respondido a la SCJN que la reforma será atendida una vez que exista un análisis suficiente y consenso entre las distintas posturas.

Finalmente, destacó que la Corte ya no estableció un plazo específico para cumplir con la resolución, por lo que el Congreso no enfrenta una fecha límite inmediata. Recordó que el 15 de julio concluye el actual periodo ordinario de sesiones y posteriormente iniciarán los trabajos correspondientes del periodo de receso.