¡Doble asesinato en la colonia Popular Coatepec de Puebla capital!

- Hombre y mujer, las víctimas
Desde Puebla
Se registra fuerte movilización policíaca en la avenida Nacional, entre México y Chichimecas, al sur de Puebla capital.
De manera preliminar, un hombre y una mujer habrían sido asesinados por sujetos en un domicilio en el número 10140, colonia Popular Coatepec.
Una persona más resultó lesionada y trasladada a un hospital.
Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque.
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