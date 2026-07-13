¡Doble asesinato en la colonia Popular Coatepec de Puebla capital!

Hombre y mujer, las víctimas

Desde Puebla

Se registra fuerte movilización policíaca en la avenida Nacional, entre México y Chichimecas, al sur de Puebla capital.

De manera preliminar, un hombre y una mujer habrían sido asesinados por sujetos en un domicilio en el número 10140, colonia Popular Coatepec.

Una persona más resultó lesionada y trasladada a un hospital.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque.