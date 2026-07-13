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Se volteó camión en la autopista México Tuxpan

By Roberto Desachy / 13 julio, 2026

  • No se reportan lesionados

Abelardo Domínguez

Esta mañana fue reportada la volcadura de un camión sobre la autopista México Tuxpan a la altura de Los Baños de Texcapa en Huauchinango.

El conductor de la unidad logró salir por su propio pie.

La carretera fue cerrada para recuperar la unidad.

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