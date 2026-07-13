Se volteó camión en la autopista México Tuxpan

- No se reportan lesionados
Abelardo Domínguez
Esta mañana fue reportada la volcadura de un camión sobre la autopista México Tuxpan a la altura de Los Baños de Texcapa en Huauchinango.
El conductor de la unidad logró salir por su propio pie.
La carretera fue cerrada para recuperar la unidad.
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