¿Dónde se jugarán las semifinales del Mundial? Capacidad y detalles de las sedes de Dallas y Atlanta

TELEDIARIO

La Copa del Mundo 2026 se encuentra lista para disputar su etapa de Semifinales, una instancia donde el talento de los jugadores requiere de los mejores escenarios posibles.

Fiel a la espectacularidad que caracteriza a esta edición norteamericana, el organismo rector del futbol designó dos de los inmuebles más imponentes, modernos y tecnológicos del planeta para albergar las dos batallas que definirán a los finalistas del torneo.

Debido a las regulaciones comerciales de la FIFA, estos colosos de la NFL dejan de lado temporalmente sus nombres comerciales para ser conocidos oficialmente bajo el nombre de sus ciudades anfitrionas: el Estadio Dallas y el Estadio Atlanta

Ambos recintos prometen brindar una experiencia singular tanto a los aficionados en las gradas como a las millones de personas que seguirán las transmisiones.

Estadio Dallas: El escenario para el Francia vs. España

Este estadio es considerado una auténtica maravilla de la ingeniería moderna y uno de los recintos deportivos más costosos del mundo.

Cuenta con una capacidad expandible que supera los 80 mil espectadores para el torneo de la FIFA, garantizando un lleno absoluto y una atmósfera eléctrica para el clásico europeo.

Entre sus características más destacadas se encuentra su imponente techo retráctil que permite controlar las condiciones climáticas del partido, además de su césped natural instalado especialmente para cumplir con las exigencias del futbol internacional.

Sin embargo, el elemento que siempre se roba las miradas es su colosal pantalla gigante de alta definición que cuelga sobre el centro del terreno de juego, la cual permitirá que ningún aficionado se pierda los detalles del choque entre galos y españoles.

Estadio Atlanta: El hervidero para el Inglaterra vs. Argentina

Este inmueble es famoso a nivel mundial por su vanguardista diseño arquitectónico y su firme compromiso con la sustentabilidad.

Para los compromisos de la Copa del Mundo, el estadio lucirá sus mejores galas con un aforo superior a los 71 mil aficionados, quienes pintarán las tribunas con los colores de ingleses y sudamericanos.

El gran símbolo de este estadio es su innovador techo retráctil compuesto por ocho pétalos translúcidos que se abren o cierran en forma de diafragma de cámara fotográfica.

Asimismo, cuenta con una impresionante pantalla de video de 360 grados en forma de halo que rodea toda la parte superior del domo, ofreciendo repeticiones y estadísticas en tiempo real desde cualquier ángulo de la tribuna.

Este gigante tecnológico será el testigo de honor de una de las rivalidades más pasionales del deporte rey.