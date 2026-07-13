Isaac Del Toro, tercer lugar en el Tour de Francia: “Todo va según lo previsto y trato de disfrutar”

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Tercero en la general a 3.27 del líder del Tour, el esloveno Tadej Pogacar, el ciclista de Ensenada trata de vivir feliz su primera experiencia en las carreteras francesas.

El mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates XRG), tercero de la general y maillot blanco de mejor joven del Tour de Francia, dijo este domingo que “los planes del equipo marchan según lo previsto” y que ante todo trata de “disfrutar” de su debut en la ‘grande boucle’.

“Ya he tenido un año bastante bueno y toda esta semana está pasando según lo previsto. Seguimos con el plan, intentamos dar lo mejor de nosotros como equipo y lo conseguimos cada día”, comentó tras subir al podio a enfundarse un día más el maillot blanco de los jóvenes.

Tercero en la general a 3.27 del líder del Tour, el esloveno Tadej Pogacar, el ciclista de Ensenada trata de vivir feliz su primera experiencia en las carreteras francesas.

“Simplemente trato de disfrutar de todo esto, de disfrutar del Tour y de pasármelo bien”, concluyó.

El director deportivo del UAE, Josean Fernández Matxin, aseguró que el objetivo de su equipo será ganar el Tour de Francia con el esloveno Tadej Pogacar y que el posible podio del mexicano Isaac del Toro sería “una consecuencia de eso”.

“Nuestro principal objetivo es ganar el Tour. Si somos conscientes de que Isaac está en un momento óptimo nos plantearemos trabajar para que pueda subir al podio. Pero en todo caso será consecuencia del principal objetivo”, dijo.

Matxin explicó que tiraron durante buena parte de la etapa de este domingo para estabilizar la escapada y evitar que fuera más peligrosa. “No queríamos que se marcharan 70 por delante y tener que estar todo el día persiguiendo”, dijo.