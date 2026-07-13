¡Les cayó la ley! FMF recibe millonaria sanción de más de 42 millones de pesos: este fue el motivo

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La Federación Mexicana de Futbol enfrenta uno de los episodios administrativos más delicados de los últimos años luego de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno le impusiera una sanción superior a los 42 millones de pesos.

¿Cuál es el motivo?

A diferencia de otros castigos relacionados con el comportamiento de la afición o cuestiones deportivas, esta resolución está vinculada con el manejo de información personal de miles de aficionados que se registraron en el sistema Fan ID, herramienta creada para reforzar la seguridad en los estadios del futbol mexicano.

El caso ha llamado poderosamente la atención debido a la elevada cantidad económica que deberá cubrir la FMF. De acuerdo con la resolución de la autoridad, existieron presuntas irregularidades en el tratamiento de los datos personales recabados mediante el Fan ID, mecanismo que fue implementado con el propósito de identificar a los asistentes a los encuentros y combatir la violencia en los inmuebles deportivos.

Para obtener dicho registro, los aficionados debían proporcionar diversa información personal, incluyendo datos biométricos, a través de una plataforma tecnológica desarrollada para ese fin.

Tras una investigación iniciada por el entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), las autoridades concluyeron que existían incumplimientos a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, situación que derivó en la millonaria sanción económica.

“La resolución determinó que la FMF, en su carácter de responsable del tratamiento de datos personales recopilados a través del sistema FAN ID, cometió dos infracciones: 1. No informó adecuadamente a los aficionados que sus datos biométricos tenían el carácter de datos personales sensibles. 2. No obtuvo el consentimiento expreso y por escrito de los titulares para tratar sus datos sensibles”, fue parte del comunicado de la dependencia.

La polémica no terminó con la resolución del expediente. Paralelamente, la Federación Mexicana denunció públicamente un presunto intento de extorsión por parte de dos funcionarios del entonces INAI.

Según la versión presentada por el organismo rector del balompié nacional, ambos servidores públicos habrían ofrecido reducir el monto de la multa a cambio de obtener boletos para el partido inaugural del Mundial 2026 y de contratar un despacho jurídico específico que fungiría como intermediario durante el proceso.

Las acusaciones provocaron una fuerte controversia dentro del organismo encargado de la transparencia en el país. Posteriormente, los dos funcionarios señalados fueron separados de sus cargos mientras continuaban las investigaciones relacionadas con las denuncias presentadas por la FMF.

No obstante, ese procedimiento es independiente de la resolución administrativa que confirmó la sanción económica por el tratamiento de los datos personales.

Pese al impacto mediático que generó la noticia, la multa no guarda relación con el desempeño deportivo de la Selección Mexicana ni por la organización del Mundial 2026, ya que el procedimiento corresponde exclusivamente al cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos.

Con esta resolución, la Federación Mexicana de Futbol suma un nuevo frente fuera de las canchas. Más allá del golpe financiero que representan los más de 42 millones de pesos, el caso vuelve a poner bajo la lupa la importancia de garantizar el correcto manejo de la información personal de los aficionados, especialmente en sistemas como el Fan ID, cuya finalidad era fortalecer la seguridad en los estadios, pero que ahora también se ha convertido en el centro de uno de los expedientes administrativos más relevantes que ha enfrentado el futbol azteca en los últimos años.