Nuevos cuerpos hallados elevan a 4490 los muertos en Venezuela

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La recuperación de otros 157 cuerpos elevó a 4.490 la cifra oficial de muertos por los dos terremotos que afectaron Venezuela. Los equipos de rescate mantienen operaciones entre edificios derrumbados, por lo que el balance continúa sujeto a nuevas actualizaciones.

Ambos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, afectaron el 24 de junio Caracas, La Guaira y otras áreas del norte venezolano. El reporte oficial mantiene en 16.740 el número de heridos y contabiliza 1.222 réplicas desde el desastre.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, informó que 120.794 familias recibieron atención después de los terremotos. También señaló que 19.583 personas permanecen distribuidas en 108 campamentos transitorios instalados principalmente en escuelas.

La cantidad de refugios aumentó durante la última actualización, pues las autoridades habilitaron 14 espacios adicionales frente a los 94 disponibles previamente. Caracas, Miranda y La Guaira concentran buena parte de los campamentos destinados a la población desplazada.

Búsquedas activas mantienen abierto el balance

Rescatistas venezolanos y brigadas extranjeras continúan removiendo escombros para recuperar cuerpos atrapados bajo estructuras colapsadas. El Gobierno no publicó una cifra oficial de desaparecidos, mientras la Organización de las Naciones Unidas estimó que podrían alcanzar hasta 50.000.

Esa diferencia mantiene abierto el balance de víctimas, aunque cualquier actualización dependerá de los hallazgos confirmados durante las operaciones. Las tareas continúan fuera de la ventana crítica para encontrar sobrevivientes, pero siguen concentradas en la recuperación e identificación de fallecidos.

Más de 850 edificios registraron daños y 190 colapsaron completamente, según la información divulgada por las autoridades. Cerca de 18.000 personas perdieron sus viviendas, aunque las inspecciones podrían identificar más inmuebles inhabitables durante las próximas jornadas.

El Gobierno comenzó un censo para determinar cuántas viviendas deberán construirse o asignarse a las familias afectadas. Las estimaciones preliminares calculan una necesidad cercana a 25.000 unidades, mientras avanzan las revisiones en construcciones que permanecen en pie.

Ayuda extranjera llega a las zonas afectadas

Un grupo de alrededor de 30 países trasladó asistencia humanitaria, médicos y equipos especializados para reforzar las labores de búsqueda. Rusia trasladó alimentos y enseres, mientras Estados Unidos distribuyó 100.000 kits de asistencia entre comunidades afectadas.

Argentina aportó más de 16 toneladas de medicamentos, alimentos e insumos, además de plantas portátiles para producir agua potable. La operación también trasladó rescatistas, especialistas en estructuras colapsadas, perros entrenados, veterinarios y operadores de drones y maquinaria.

Médicos extranjeros trabajan en hospitales de campaña para atender heridos y reducir riesgos sanitarios dentro de los campamentos provisionales. Las autoridades informaron la distribución de 9.995 toneladas de alimentos y 18,5 millones de litros de agua.

El despliegue incluye 30.535 voluntarios registrados y 31.837 funcionarios de diferentes organismos públicos en las áreas afectadas. Las búsquedas, inspecciones de edificios y labores humanitarias continuarán mientras se actualizan las cifras de víctimas y necesidades habitacionales.