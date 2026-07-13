De nueva cuenta, motociclistas se niegan a ser regulados a través de la “ley casco”

Desde Puebla

De nueva cuenta, un grupo de motociclistas mostró su inconformidad con respecto a lo que pide la “ley casco” y realizó una rodada del Paseo Bravo hacia la secretaría de Transporte como una forma de manifestación simbólica.

Señalaron que el exceso de trámites fomenta la impunidad, pidieron al gobierno estatal ser escuchados.

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La “Ley Casco” en Puebla establece el uso obligatorio de un distintivo con código QR y chip de radiofrecuencia (vinculado a tu licencia y placa) adherido al casco, que servirá ante el aumento de delitos cometidos en motocicletas.

El trámite es gratuito e inició el 15 de julio en los Centros Integrales de Servicios (CIS).