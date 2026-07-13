Condiciones climatológicas han complicado la extracción de cuerpos en Cuetzalan

Erika Méndez
Las condiciones climatológicas han complicado la extracción de cuerpos en la gruta de Chichicazapan de Cuetzalan, reveló el coordinador estatal de Protección Civil, Bernabé López Santos.
En conferencia de prensa, explicó que los cadáveres están a dos kilómetros en una fosa con troncos, piedras y basura y para sacarlos se requieren 17 horas de los rescatistas.
A su vez, el titular de la secretaría de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, indicó que identificaron que los guías que llevaron a la familia al centro turístico no contaban con las certificaciones correspondientes y ya realizan las investigaciones para deslindar responsabilidades.
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