Instalan nuevo antimonumento en el Ángel para visibilizar la crisis de desaparecidos

Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un año de la desaparición de Ana Amelí García Gámez en el Ajusco, familiares, colectivos de madres buscadoras, amigos e integrantes de organizaciones civiles instalaron un nuevo antimonumento sobre la glorieta del Ángel de la Independencia para visibilizar la crisis de desapariciones en el país y exigir la localización de la joven.

Este domingo 12 de julio, Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí, encabezó una movilización que comenzó en la Glorieta de las y los Desaparecidos, donde las familias colocaron una ofrenda, realizaron oraciones dirigidas a los cuatro puntos cardinales y recordaron a las personas desaparecidas. Después, caminaron por Paseo de la Reforma hasta el Ángel de la Independencia.

Durante su trayecto, los manifestantes repitieron las consignas que acompañan las movilizaciones de familias buscadoras, entre ellas: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, “¡Hasta encontrarlos!” y “¡Ahora, ahora, se hace indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables!”.

A los pies del Ángel colocaron un antimonumento con la figura de una pala al centro y la leyenda: “México campeón mundial en desaparición: +135,000 en 2026”, en referencia a la cifra nacional de personas desaparecidas reportada por el Registro Inicial de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Antes de llegar al monumento, decenas de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), sin equipo antimotín y únicamente con chalecos fluorescentes, formaron una línea alrededor de la glorieta, lo que provocó que por momentos los manifestantes quedaran prácticamente encapsulados. Tras unos momentos de tensión, las familias pudieron ingresar al espacio para colocar el antimonumento y continuar la ceremonia.

Vanessa Gámez encabezó la marcha portando una playera con el rostro de su hija y un megáfono desde el que dirigió los mensajes y consignas. A un costado de ella, familiares sostuvieron una lona con la fotografía de Ana Amelí y la pregunta: “¿La has visto?”, además de la ficha de búsqueda que indica que desapareció el 12 de julio de 2025 en el Ajusco, ubicado en la alcaldía Tlalpan.

Durante la movilización también fueron exhibidas fichas de búsqueda de otras personas desaparecidas en ese mismo punto durante la administración de la morenista Clara Brugada. Entre ellas, mantas con las fotografías de Ximena López Rosales, Olin Vargas Ojeda, Luis Óscar Ayala García y Luis Ángel López Guzmán.

Medidas cautelares de la CIDH

Ana Amelí García Gámez estudiaba Biología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y frecuentaba la zona del Ajusco por su interés en el senderismo y el alpinismo. El día de su desaparición acudió a subir al Pico del Águila con un grupo de amigos, a quienes no alcanzó en el punto de encuentro, por lo que se integró a otro grupo durante el ascenso. El último contacto con su familia ocurrió alrededor de las 14:30 horas, cuando ya se encontraba en el lugar.

Por el caso, el 16 de diciembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la joven desaparecida, al considerar que su caso presenta una situación de gravedad y urgencia ante el riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida y a la integridad personal (con información de Miguel Dimayuga).