“Sólo había silencio”: Ken Salazar dice que AMLO no respondió a sus mensajes tras captura de El Mayo

Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador no respondió a los mensajes ni a las comunicaciones oficiales que le envió tras la captura de Ismael El Mayo Zambada, el 25 de julio de 2024.

Durante una entrevista difundida este domingo 12 de julio por N+, con motivo de la publicación de su libro Borderlands, Salazar leyó el pasaje en el que relata las gestiones que, afirma, realizó personalmente con López Obrador después de la captura del líder del cártel de Sinaloa.

Según el exdiplomático, tras recibir un informe de funcionarios estadunidenses, envió un mensaje al entonces mandatario: “Él tenía que entender que Estados Unidos no tenía conocimiento previo de esta captura y que bajo ninguna circunstancia habíamos llevado a cabo una operación no autorizada en territorio mexicano, lo que habría constituido una grave violación de la soberanía de México”.

Salazar recordó que esa misma noche él y el entonces fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, prepararon una respuesta formal dirigida al gobierno mexicano en la que establecieron: “No era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación”.

“Esperé por su respuesta. Horas pasaron. Nada. Intenté de nuevo al siguiente día”, narró.

Dijo que entonces envió cartas adicionales tanto al entonces presidente como al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, mientras Garland hizo lo propio con su contraparte mexicana.

Salazar afirmó que, además, el gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de poner a disposición de las autoridades mexicanas las evidencias del caso, incluido el avión Beechcraft utilizado en el traslado de Zambada.

De acuerdo con su versión, Gertz Manero aceptó la invitación y autoridades mexicanas cruzaron la frontera para inspeccionar la aeronave y el resto de las evidencias en Estados Unidos. Posteriormente, dijo, él mismo participó en reuniones entre equipos de procuración de justicia de ambos países en El Paso y el aeropuerto de Doña Ana, en Nuevo México.

“La puerta se cerró de golpe”

El exembajador agregó: “Aun así sólo había silencio de AMLO. Para el lunes era claro que algo estaba realmente mal, pero aún era embajador de EU en México. La puerta abierta de la que disfruté con el presidente mexicano aparentemente se cerró de golpe”.

Las declaraciones surgieron después de que se le preguntara por los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha cuestionado públicamente quién mintió sobre las circunstancias de la captura de El Mayo Zambada, luego de que el FBI exhibiera en un museo el avión relacionado con el caso.

Salazar respondió que mantiene la versión que comunicó desde julio de 2024: “La verdad es la verdad. “

También rechazó que exista contradicción entre esa postura y el hecho de que el FBI conserve la aeronave: “No, no, porque el avión está de este lado, confiscado ya por los Estados Unidos, lo mismo que se hace en cualquier otra operación”, afirmó.

Al ser cuestionado sobre si el FBI participó en territorio mexicano, respondió: “No, lo hicimos acá, en los Estados Unidos, y en el aeropuerto en Doña Ana, en Nuevo México. Ahí es donde ellos llegaron, ahí es donde ocurrió la detención, en el lado de los Estados Unidos”.