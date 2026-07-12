Francia estalla contra Mariano Rajoy por comentarios sobre su selección

Federación Francesa y el gobierno calificaron de “racistas” e “inaceptables” las declaraciones del expresidente español

Leonardo Guzmán Hernández

La polémica rodea la semifinal entre España y Francia de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El expresidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, provocó una fuerte reacción en Francia tras publicar una columna, que afirmó que la selección francesa tiene “una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses”, comentario interpretado como una descalificación hacia los jugadores por su origen familiar y diversidad étnica.

Las declaraciones no tardaron en generar respuesta.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, calificó los comentarios como “inaceptables” y defendió que la selección francesa representa a todos los ciudadanos del país, independientemente de sus raíces.

A las críticas también se sumaron el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien aseguró que las palabras de Rajoy “avergüenzan a España” y concluyó su mensaje con la frase: “Que gane el mejor y que pierda el racismo.”

La controversia llega a solo unas horas del esperado enfrentamiento entre franceses y españoles por un boleto a la final del Mundial 2026.

Mientras el debate político continúa creciendo, ambas selecciones intentarán que el protagonismo vuelva al terreno de juego, donde se disputará uno de los encuentros más atractivos del campeonato.