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Denuncian presunto feminicidio en la colonia 10 de Mayo de Puebla capital

By Roberto Desachy / 12 julio, 2026

Desde Puebla

Una mujer fue hallada sin vida en la Colonia 10 de Mayo.

La FGE investiga el caso como un posible feminicidio.

Elementos de la SSC resguardan el lugar.

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