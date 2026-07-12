Denuncian presunto feminicidio en la colonia 10 de Mayo de Puebla capital

Desde Puebla
Una mujer fue hallada sin vida en la Colonia 10 de Mayo.
La FGE investiga el caso como un posible feminicidio.
Elementos de la SSC resguardan el lugar.
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