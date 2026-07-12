¡El diablo anda suelto en la Sierra Norte! reportan varios accidentes con al menos un muerto

Abelardo Domínguez
Fatal accidente en la autopista México–Tuxpan, a la altura de Huauchinango kilómetro 144, dejó una persona sin vida y cuatro lesionados, entre ellos tres menores de edad.
El vehículo terminó completamente destrozado tras impactarse contra la barrera metálica.
Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, bomberos y AUNETI a auxiliar a las víctimas.
OTRO PERCANCE, ESTA VEZ CON UNIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Fuerte accidente entre un vehículo particular y unidad del transporte público 56, a la altura de la quebradora, sobre la carretera federal México-Tuxpan, entre Juan Galindo y Xicotepec.
El conductor quedó atrapado por obstrucción metálica, se espera sea liberado para su atención médica prehospitalaria.
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