¡El diablo anda suelto en la Sierra Norte! reportan varios accidentes con al menos un muerto

Abelardo Domínguez

Fatal accidente en la autopista México–Tuxpan, a la altura de Huauchinango kilómetro 144, dejó una persona sin vida y cuatro lesionados, entre ellos tres menores de edad.

El vehículo terminó completamente destrozado tras impactarse contra la barrera metálica.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, bomberos y AUNETI a auxiliar a las víctimas.

OTRO PERCANCE, ESTA VEZ CON UNIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Fuerte accidente entre un vehículo particular y unidad del transporte público 56, a la altura de la quebradora, sobre la carretera federal México-Tuxpan, entre Juan Galindo y Xicotepec.

El conductor quedó atrapado por obstrucción metálica, se espera sea liberado para su atención médica prehospitalaria.