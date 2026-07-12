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Accidente en Huauchinango deja dos heridos

By Redaccion2 / 12 julio, 2026

Arlette Hernández 

Dos personas resultaron lesionadas tras chocar su camioneta de carga contra un muro en el Puente de Necaxa: elementos de bulls acudieron para ayudarlos.

 

 

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