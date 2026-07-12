Accidente en Huauchinango deja dos heridos

Arlette Hernández
Dos personas resultaron lesionadas tras chocar su camioneta de carga contra un muro en el Puente de Necaxa: elementos de bulls acudieron para ayudarlos.
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