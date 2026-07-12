Policía y Cruz Roja en Huauchinango: ¡que cada quien se rasque con sus uñas!

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

[email protected]

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Hace poco menos de un mes, en todo el país, la Cruz Roja mexicana hizo su colecta anual y, con bombos y platillos, exigió el apoyo de la gente, supuestamente para que –a su vez-ella rescate a los que la necesitan. El problema es que, en ciertos municipios, como Huauchinango, esta presunta institución de “beneficencia” es poco menos que una entelequia: Cruz Roja de Huauchinango suspende emergencias por crisis económica

Así lo comprobó el viernes pasado un hombre en las inmediaciones del mercado 5 de Mayo de Huauchinango. Alrededor de las 8 30 pm, varios testigos le vieron desplomarse, sangrar y se tuvo que interrumpir el paso de vehículos, mientras algunos transeúntes llamaron tanto a la policía municipal como a la Cruz Roja.

El hombre herido quedó inconsciente y sangrante varios minutos, la gente esperó una eternidad a que apareciera alguna instancia a ayudarle, pero –como ha ocurrido en ocasiones anteriores – Cruz Roja y policía de Huauchinango se hicieron pend…: Fotonota: Ante la inutilidad de la Cruz Roja en Huauchinango, miembros del ejército mexicano atienden a motociclista accidentado

LA LEY DE LA SELVA

El accidente sucedió en la zona mayorista del mercado 5 de Mayo y, después del madrazo, el involucrado recuperó por sí mismo la consciencia, se levantó y, por sus propios medios, acudió –todo sangrante – a recibir atención médica, porque la policía municipal y la presunta Cruz Roja ¡nunca llegaron!.

A los huauchinanguenses no les extrañó en absoluto la inutilidad de los presuntos agentes policíacos, fiel reflejo del parásito que votaron dos veces como presidente municipal, Rogelio López Angulo. Lo que sí les preocupa es la apatía, indiferencia y valemadrismo de la Cruz Roja.

¡Que cada quien se rasque con sus uñas!

¡La ley de la selva prevalece en Huauchinango!: Presidente de la Cruz Roja Huauchinango llama “ignorantes” a quienes lo critican

DE CARICATURA, LAS PATRULLAS QUE EL PRESIDENTE DE NAUPAN MANDA A JUNTAS AUXILIARES

Como lo demuestran las gráficas en el texto, las patrullas en Naupan son de caricatura. Parecen de Los Picapiedra, la popular serie de televisión sobre la época de las cavernas, porque no se sabe en qué gasta el presidente municipal morenista, Valerio Escorcia Calva, los fondos que debería destinar a seguridad pública

Como era de esperarse, el ayuntamiento de Naupan enfrenta fuertes reclamos por la pésima condición de sus unidades de “seguridad”, lo que ha generado una mala imagen y graves riesgos para la población. Las patrullas asignadas a la policía de Itzotitla y a las juntas auxiliares se encuentran en estado deplorable: se caen las tapas de las carrocerías y muchas están prácticamente inservibles.

Ante la creciente inseguridad en la carretera hacia Naupan, por obvias razones, las autoridades auxiliares no pueden dar respuesta adecuada por falta de apoyo y recursos del ayuntamiento, esta carencia permite que la delincuencia actúe con total impunidad: Tres heridos, saldo de asalto a transporte público en la ruta Huauchinango-Naupan

Los delincuentes saben que no serán detenidos y hasta circulan libremente en motocicletas viejas, para cometer robos, aprovechan que no serán perseguidos, a menos que los policías auxiliares corran tras ellos “a patín”, como hacían en la caricatura Los Picapiedra: ¡El colmo: Balearon a menor de edad en Naupan!

Vecinos exigen al edil Valerio Escorcia atender de inmediato el equipamiento policial, ya que, sin vehículos funcionales, es imposible que los presidentes auxiliares protejan las vidas y bienes de la gente.