En Línea Deportiva

Pepe Hanan

Mikel Merino “El Cid Campeador”

(Cuando un Seleccionador descubre quién debe terminar el partido)

Amigo lector…

Durante muchos años pensamos que los grandes Seleccionadores se distinguían por elegir correctamente a sus once titulares.

Hoy creo que nos equivocamos.

Los titulares comienzan los partidos.

Los campeones los terminan.

Y existe una diferencia enorme entre ambas cosas.

Conforme avanza un Mundial, los encuentros dejan de decidirse en la alineación.

Empiezan a decidirse en el banquillo.

Ahí, donde ya no quedan demasiadas respuestas.

Ahí, donde el reloj comienza a jugar en contra.

Ahí aparece el verdadero oficio del Seleccionador.

No consiste únicamente en saber quién debe iniciar.

Consiste en saber quién debe terminar.

Y por eso, amigo lector, mientras millones de personas observan a Lamine Yamal, Rodri, Pedri o Nico Williams…

Yo llevo varios partidos observando a otro hombre.

Mikel Merino.

El Cid Campeador.

No porque sea la máxima figura de España.

Sino porque se ha convertido en algo muchísimo más difícil de encontrar.

Es…

El Hombre de la Última Decisión.

Porque Luis de la Fuente ya no lo manda al campo para completar los cambios.

Lo manda cuando siente que el partido necesita ser decidido.

Y eso no ocurre por casualidad.

Sub-19.

Sub-21.

Juegos Olímpicos.

Selección absoluta.

Más de una década caminando juntos.

Miles de entrenamientos.

Cientos de concentraciones.

Decenas de partidos.

Cuando Luis de la Fuente gira la cabeza hacia el banquillo…

No está mirando únicamente a Merino.

Está mirando diez años de confianza.

Por eso no duda.

Y Merino tampoco.

Mire usted…

Los grandes Seleccionadores no improvisan.

Reconocen.

Saben exactamente quién entiende su pensamiento cuando el partido entra en territorio desconocido.

Por eso Merino ya no es únicamente un revulsivo.

Es la última certeza de Luis de la Fuente.

Y el Mundial comienza a demostrarlo.

Entró para decidir frente a Portugal.

Entró para decidir frente a Bélgica.

Ya lo había hecho frente a Alemania en la Eurocopa.

No estamos frente a una casualidad.

Estamos frente a un patrón.

Y los patrones son los que terminan escribiendo la historia.

Mientras estudiaba esta relación no pude evitar recordar que los Mundiales siempre han tenido hombres destinados a aparecer cuando el reloj parece agotarse.

Roger Milla con Valeriy Nepomnyashchiy en Italia 1990.

Totò Schillaci con Azeglio Vicini en Italia 1990.

Cesc Fàbregas con Vicente del Bosque en Sudáfrica 2010.

Mario Götze con Joachim Löw en Brasil 2014.

Tim Krul con Louis van Gaal en Brasil 2014.

Y ahora…

Mikel Merino con Luis de la Fuente en Norteamérica 2026.

Los nombres cambian.

Las épocas también.

Pero el principio permanece intacto.

Los grandes Seleccionadores nunca llegan al minuto ochenta preguntándose a quién meter.

Llegan al Mundial sabiendo exactamente quién decidirá sus partidos.

Porque entonces comprendí que Merino no es únicamente un futbolista.

Es una categoría.

Es un concepto.

Es una manera de construir campeonatos.

Es el hombre que convierte la última decisión del Seleccionador…

…en la decisión correcta.

Porque conforme avanzan los Mundiales he llegado a una conclusión.

Todo gran Seleccionador necesita descubrir, mucho antes de los Cuartos de Final, quién será su Hombre de la Última Decisión.

No importa si comienza los partidos.

Importa que sea capaz de terminarlos.

Importa que cuando el reloj empiece a convertirse en enemigo…

Sea el primero en encontrar la respuesta.

Porque los Mundiales no siempre pertenecen al mejor once.

Muchas veces pertenecen al hombre que mejor administra los últimos quince minutos.

Y ahí, amigo lector…

Muy pocos Seleccionadores alcanzan la excelencia.

Y mientras escribía estas líneas inevitablemente apareció Javier Aguirre.

Porque probablemente ahí encontramos una de las diferencias más profundas entre ambos Seleccionadores.

No en la experiencia.

No en el liderazgo.

No en la capacidad para organizar un equipo.

Sino en la última decisión.

Luis de la Fuente encontró hace muchos años al hombre que necesitaba cuando el partido entraba en su momento más delicado.

Javier Aguirre, en cambio, llegó al Mundial con una duda que nunca terminó de resolver.

Porque el problema no comenzó cuando decidió sustituir a Julián Quiñones.

Comenzó mucho antes.

El día de la convocatoria.

Porque un Seleccionador no se define únicamente por los cambios que realiza.

También por las tentaciones que decide llevar al banquillo.

Y ahí aparece el verdadero significado de su cargo.

No se llama entrenador.

Se llama Seleccionador.

Porque antes de dirigir…

Debe elegir.

Luis de la Fuente eligió construir durante diez años al Hombre de la Última Decisión.

Javier Aguirre eligió llevar una alternativa aérea pensando que algún día podría necesitarla.

Y el destino terminó llevándolo exactamente hacia esa tentación.

Cuando Inglaterra quedó con diez hombres, el partido parecía pedir imaginación.

Movilidad.

Cambio de ritmo.

Ruptura entre líneas.

Sin embargo, México terminó recurriendo justamente al camino que más favorecía a la defensa inglesa.

Los centros.

Y entonces comprendí algo.

Los cambios nunca empiezan cuando el cuarto árbitro levanta el tablero electrónico.

Empiezan el día en que un Seleccionador entrega su convocatoria.

Porque cada nombre que aparece en esa lista terminará ofreciéndole una solución…

O limitando sus posibilidades.

Ahí radica la grandeza del oficio.

Pero mientras observaba los últimos minutos apareció otra pregunta que, sinceramente, todavía no logro responder.

¿Qué partido estaba pidiendo realmente el Estadio Azteca?

Porque Inglaterra ya defendía con un hombre menos.

El problema dejó de ser ganar un duelo aéreo.

El problema era romper un muro.

Y los muros casi nunca se derriban con más fuerza.

Se derriban encontrando una grieta.

Ahí fue donde extrañé a Luis Chávez.

No necesariamente al futbolista.

Extrañé su perfil.

Su golpeo de media distancia.

Su capacidad para filtrar un pase donde casi nadie lo imagina.

Su personalidad para asumir la responsabilidad cuando el partido empieza a quemar.

Porque un disparo desde fuera del área obliga a salir.

Y cuando una defensa sale…

Aparecen espacios.

Eso era precisamente lo que Inglaterra se negaba a conceder.

La presencia de un futbolista con ese perfil quizá habría obligado a Thomas Tuchel a modificar su bloque defensivo.

Quizá habría abierto líneas de pase.

Quizá habría generado una segunda preocupación para Inglaterra.

Nunca lo sabremos.

Pero esa es precisamente la naturaleza del oficio del Seleccionador.

No consiste únicamente en acertar.

Consiste en identificar qué tipo de partido se está jugando.

Porque no todos los encuentros piden el mismo futbolista.

Y esa lectura suele separar a los buenos Seleccionadores…

De los extraordinarios.

En cambio, México insistió una y otra vez por el camino que más favorecía al rival.

Centro.

Tras centro.

Tras centro.

Justamente contra una de las mejores defensas aéreas del Mundial.

Y ahí, amigo lector, vuelvo a pensar en Luis de la Fuente.

Cuando el partido pide una llave…

Él sabe exactamente cuál sacar del bolsillo.

Merino.

No porque sea el mejor futbolista.

Sino porque es el futbolista que ese partido necesita.

Quizá ahí apareció otra diferencia entre ambos Seleccionadores.

Uno encontró desde hace años a su Hombre de la Última Decisión.

El otro terminó buscando respuestas en herramientas que el propio partido ya había demostrado que no iban a abrir la puerta.

Y eso también forma parte del oficio.

Porque las Copas del Mundo no siempre las gana el equipo que juega mejor.

Muchas veces las gana el Seleccionador que mejor administra sus últimas decisiones.

¡Toda una locura!, pero así es.

Porque al final descubrí que los Mundiales tampoco se deciden únicamente en la cancha.

Se deciden mucho antes.

En las conversaciones.

En la confianza.

En la memoria compartida entre un entrenador y ese futbolista al que conoce de memoria.

Cuando Luis de la Fuente mira hacia el banquillo…

No está buscando un cambio.

Está buscando una respuesta.

Y Merino lleva más de diez años respondiéndole exactamente lo mismo.

“Aquí estoy.”

Por eso pienso que esta historia apenas comienza.

Porque Merino ya dejó de ser únicamente un gran futbolista.

Se está convirtiendo en una idea.

En un principio.

En una ley.

Y quizá ahí nazca una nueva regla dentro de nuestro Sistema Hanan.

Todo gran Seleccionador necesita identificar, antes de que comiencen las rondas de eliminación directa, quién será su Hombre de la Última Decisión.

No importa si es titular.

No importa si es suplente.

Importa que, cuando el Mundial llegue a su punto de mayor presión…

Sea capaz de decidir aquello que ya nadie más puede decidir.

Porque los títulos también se construyen desde el banquillo.

Y muchas veces…

La Copa del Mundo termina perteneciendo al Seleccionador que mejor administra su última decisión.

Mire usted…

Existe una enorme diferencia entre tener un gran suplente…

Y tener un Hombre de la Última Decisión.

El suplente entra cuando alguien se cansa.

El Hombre de la Última Decisión entra cuando el partido necesita un héroe.

El suplente reemplaza.

El Hombre de la Última Decisión transforma.

El suplente ocupa un espacio.

El Hombre de la Última Decisión cambia el destino.

Ahí radica la enorme diferencia.

Y quizá por eso Luis de la Fuente jamás mira a Merino con los ojos de un suplente.

Lo mira con los ojos de un Seleccionador que sabe perfectamente cuándo llegará el momento de utilizar su mejor argumento.

Porque los grandes generales siempre guardan una reserva.

Nunca gastan todas sus fuerzas desde el principio.

Esperan el instante exacto.

El momento donde una sola decisión puede cambiar toda la batalla.

Y cuando ese instante aparece…

Actúan sin dudar.

Eso también explica por qué los grandes campeones parecen tener siempre algo más que los demás.

No necesariamente poseen mejores futbolistas.

Muchas veces poseen mejores respuestas.

Y esas respuestas casi siempre ya estaban preparadas mucho antes del silbatazo inicial.

Por eso cada vez estoy más convencido de que los Mundiales no pertenecen únicamente a los equipos mejor preparados.

Pertenecen a los Seleccionadores que conocen con absoluta precisión el momento exacto en que deben mover la última pieza del tablero.

Y Luis de la Fuente lo ha demostrado una y otra vez.

Portugal.

Bélgica.

Alemania.

Tres escenarios distintos.

Tres rivales diferentes.

Tres contextos completamente opuestos.

Y una misma respuesta.

Mikel Merino.

Eso ya no puede llamarse casualidad.

Eso comienza a llamarse método.

Y los métodos…

Son los que terminan construyendo las dinastías.

Ahora España se encuentra a una sola batalla de llegar con vida al próximo 19 de julio, en la ciudad de Nueva York.

Una batalla más.

Noventa minutos más.

Quizá ciento veinte.

Tal vez penales.

Nadie lo sabe.

Lo único cierto es que Luis de la Fuente volverá a caminar hacia su banquillo en algún momento del partido.

Y cuando lo haga…

No estará buscando un nombre.

Estará buscando una certeza.

Porque cuando España necesita ganar una batalla imposible…

Siempre termina apareciendo su Cid Campeador.

Mikel Merino.

Y quizá sea precisamente ahí donde termine escribiéndose el siguiente capítulo de esta historia.

Porque la saga de Los Seleccionadores todavía no ha encontrado a su último sobreviviente.

Aún quedan generales en pie.

Aún quedan ejércitos marchando.

Aún quedan decisiones por tomar.

Y conforme el Mundial se acerca a su desenlace…

Cada movimiento comienza a pesar más que el anterior.

Veremos si Luis de la Fuente vuelve a recurrir a Merino.

Veremos si Thomas Tuchel ya encontró a su propio Hombre de la Última Decisión.

Veremos quién conserva esa pieza secreta cuando el Mundial entre en su zona definitiva.

Porque al final, amigo lector…

Los grandes Seleccionadores no son recordados únicamente por las decisiones que toman.

Son recordados por haber identificado, mucho antes que nadie, al hombre que cambiaría su destino.

Mientras tanto nosotros…

VEREMOS Y DIREMOS.

Nosotros, como siempre, seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

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