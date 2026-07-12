Fiscalía de Sonora ofrece un millón de pesos para recapturar a 3 reos que se fugaron del penal

Proceso

HERMOSILLO, Son. (apro).-Un millón de pesos se ofrece por informes que lleven a la recaptura de cada uno de los tres reos que se fugaron del Centro de Reinserción Social 2, de Hermosillo, Sonora. Las fichas de búsqueda, que además detallan que los prófugos son señalados de delitos propios del crimen organizado, fueron giradas este domingo, a más de 24 horas de la fuga que se verificó durante el pase de lista del sábado.

“Las recompensas”, indica el comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, “corresponden a Francisco Manuel Romero Carranza, alias “El Meny”; Omar Milán Tena y/o Omar Millán Tena, alias “El Mike” o “Myke”; y Paúl Alexis Téllez Olguín, alias “El Güero”, quienes permanecen evadidos de la justicia y cuentan con órdenes de reaprehensión vigentes por diversos delitos de alto impacto”.

Tanto “El Güero” como “El Mike” enfrentan cargos por asociación delictuosa, narcomenudeo y homicidios calificados, mientras que

“El Meny” suma también acusaciones por secuestro agravado y privación ilegal de la libertad.

El monto ofrecido por informes que lleven a la captura de cada uno de los prófugos coincide con el que desde hace poco más de un año se ofrece para reaprehender a Saúl Francisco Hernández Tenorio, identificado como “El Ponchis” o “El Fantasma” y señalado como líder de Los Salazar, cuya fuga se verificó el 4 de mayo de 2025.

El caso de “El Ponchis”, cuyas órdenes de reaprehensión se deben a señalamientos de homicidio calificado y asociación delictuosa, principalmente, llevó al arresto del entonces Coordinador del Sistema Estatal Penitenciario, Gerardo Chavero Bernal, aunque se encuentra en libertad provisional tras la reducción de sus medidas cautelares a partir de julio del año pasado.

El mismo caso derivó también en la renuncia del entonces Secretario de Seguridad de Sonora, Víctor Hugo Enríquez García, antes de cumplirse 72 horas de la fuga, misma que se hizo pública a través de un video publicado en las redes sociales oficiales de la dependencia.