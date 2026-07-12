Bitácora de futuro: Libro No. 27 La ciudad de los relatos (19 Relatos)

Autor Bayardo Quinto Núñez

Bayquinú

Les presento mi obra y/o libro digital, número veintisiete (27) intitulado LA CIUDAD DE LOS RELATOS, contiene 19 relatos. Acompaño el enlace a link al pie de este texto para que tengan la oportunidad de deleitarse leyéndola, igualmente su portada.

La presente obra letrística constituye sustancialmente un lienzo que traza el esfuerzo en el mismo infinito de la solución. Y, desborda toda una notable visión realística como cauce de iluminación, para no olvidar ese concierto de voces, porque cada relato entona su propia melodía.

Su rostro, imágenes, voces y conceptos besan la sensibilidad humana, y exige que se haga una verdadera fiesta que tiene a su propio destino o fin letrístico.

En cada relato y su conjunto de vivencias asumen, hacen una asunción para cortejar la amabilidad seductora de cada narración y/o relato. Este libro considerado como un todo o una unidad realística se inmiscuye en variedad de realidades, ilumina quizá para ciertos no y para otros si, el infinito de la solución. Los invito se deleiten con su (s) libertad de pensamiento.

Y. Aunque existen Criterios de criterios por doquier a borbotones, esa es la maravilla y precioso de la ¡libertad de las artes! incluso no tienen patrón quien las bloquee, pero existen abusivos sabelotodo, lo diga así o asa, tienes que hacer estas obra (s) artísticas, que escribir, hacer como se siente, con la imaginación respectiva, y/o realidad, inclusive puede ser ficción, todo depende de las ideas que tenga el autor y la dimensionalidad con que quiere ordenar o tele dirigir sus obras al lector, observador, escucha, cuando la diseña, incluyendo sus diversos matices, de adornos literarios, musicales, pictóricos; dancísticos, teatristas y etc., de toda índole, eso es a criterio del autor de cada obra.

No obstante. Todo arte cultural y/o escritura nacida de la mente, en combinación con las diversidad de realidades e imaginación siempre ha sido creativa. Cada autor, crea conforme sus usos e imaginación y realidades combinadas en su caso. En consecuencia. La cultura de las artes, señalando la escritura, entre otras no es por obra de la inspiración, es una mera vocación profesional, que el ánimo y voluntad, comprensión son factores que intervienen, y en gran medida la meditación y/o concentración, que no significa es inspiración. Esto, considero, se enmarca, en cánones muy interesante. Algo así, por ejemplo, escribir es irse haciendo una catarsis, en todos los sentidos, ángulos que recorre mentalmente con su pluma, tintero y papel el autor para a posteriori metamorfosear el ser interno Psicológico o Psicotrónico, y así plasmar, plantear lo ideado, esto último es una Ciencia interdisciplinaria.

Por tanto. El autor de cada obra, bien sea Pohema, Cuento, Minicuento, Ensayos, Novela, Mininovela, Música, Pintura, Teatro, Canto etc., tiene su propia licencia para hacerlo, nadie le ordena o manda como hacer, es gusto del autor, es ahí el incomodo de muchos, que critican porque no se hizo tal o cual obra a su gusto, deben comprender tanto los críticos, analistas, opinionista, que las obras artísticas cualesquiera que estas sean, primero es a gusto del autor, es decir, le debe gustar a él, hasta después cuando se hace publica el gran auditorio mundial tendrá su gusto unipersonal, por decir, a éste le gustó pero aquel otro no, eso es debido a la diversidad de ideas y pensamientos. No todos podemos ponernos el mismo sombrero o gorra.

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