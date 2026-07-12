Un vídeo que circula por las redes sociales, grabado por una cámara de seguridad residencial, captó el momento en que el coche se estrella contra los baches, mientras que otros vídeos muestran al conductor siendo llevado rápidamente a un coche de policía cercano, mientras transeúntes enfadados corren tras él gritando.

“El accidente provocó la muerte de varias personas y dejó a otras con heridas de diversa gravedad”, declaró la marina, añadiendo que está cooperando con las autoridades para esclarecer las circunstancias que rodearon el siniestro.

El comunicado de la marina no proporcionó una cifra exacta de fallecidos, pero los medios locales informaron de al menos seis muertes.

Funcionarios del Hospital Gustavo Fricke informaron que cinco personas, entre ellas dos bebés, fueron ingresadas con diversas lesiones traumáticas que no ponían en peligro sus vidas. La policía, los bomberos y los paramédicos atendieron a numerosas personas en el lugar. Otras dos personas heridas fueron dadas de alta.

“En esta etapa de la evaluación, su estado es estable y están fuera de peligro, pero, por supuesto, aún están a la espera de que se completen todos los exámenes requeridos en estos casos”, dijo Denise Cataldo, subdirectora del hospital.

El miembro de la marina que se encontraba fuera de servicio, la única persona detenida en relación con el incidente, dio negativo en la prueba de alcoholemia, según informó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

El coronel Jorge Guaita, prefecto de policía de Viña del Mar, declaró a la prensa que el conductor afirma no recordar nada y que aún no se ha determinado la causa del incidente.

“Los testimonios de los testigos que presenciaron el accidente indican que el vehículo circulaba en el sentido correcto de la circulación, a gran velocidad”, dijo Guaita, y agregó que cuando el vehículo se subió a la acera, dio un trompo.

“Afortunadamente, la parada de autobús lo detuvo. De lo contrario, podría haber seguido avanzando y causado aún más daños”, añadió Guaita.

Testigos declararon a los medios locales que el conductor pudo haber perdido el control del vehículo tras una colisión.

El presidente chileno, José Antonio Kast, declaró en X que el incidente había sumido a “todo el país en el luto”.

“Todas las instituciones estatales están trabajando para ayudar a los afectados y para establecer con total claridad las responsabilidades por este doloroso suceso”, dijo Kast.

La feria de Caupolican se celebra todos los jueves y domingos en la parte alta de Viña del Mar. Cuenta con más de 1.000 puestos, además de vendedores ambulantes en los alrededores, y suele ser visitado por gran cantidad de gente.