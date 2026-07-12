Al menos 16 muertos tras carambola en autopista Guadalajara–Tepic

Aristegui Noticias
Al menos 16 personas sin vida, dos lesionadas y varias desaparecidas es el saldo preliminar de un accidente múltiple registrado este domingo en el kilómetro 68 de la autopista Guadalajara–Tepic, a la altura de Plan de Barrancas, donde un tractocamión se impactó contra varios vehículos.
Ello, debido a un accidente previo que ya era atendido por cuerpos de emergencia.
De acuerdo con información proporcionada por el delegado en Nayarit de la Comisión Nacional de Emergencias, Josh Ojeda, el operador del tractocamión presuntamente involucrado fue retenido por elementos de la Guardia Nacional con apoyo de personal civil adscrito a la Caseta Plan de Barrancas de la Comisión Nacional de Emergencias.
El reporte señala que, además de las personas fallecidas, existen personas reportadas como desaparecidas, mientras que dos oficiales de la Guardia Nacional resultaron gravemente lesionados y reciben atención médica.
Según el informe, el percance ocurrió cuando un tractocamión no logró detener su marcha y terminó impactándose contra vehículos detenidos por un accidente que ya era atendido por corporaciones de auxilio en el kilómetro 68 de la vía de cuota.
“Mientras cuerpos de emergencia atendían un accidente previo en el km 68 de la autopista Guadalajara–Tepic, un tractocamión no logró detenerse y terminó impactándose contra la escena del siniestro, provocando un nuevo y aparatoso accidente“, informó la Comisión Nacional de Emergencias.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de Nayarit informó, en un comunicado, que el saldo preliminar del accidente es de 10 personas fallecidas y 10 lesionadas.
Los heridos fueron trasladados a hospitales de Tepic y Guadalajara, mientras la circulación permanece cerrada por las diligencias ministeriales.
Tras el impacto, elementos de Bomberos Base Jala se movilizaron al lugar para apoyar en las labores de atención, rescate y aseguramiento de la zona, debido al incendio de varios vehículos, en coordinación con otras corporaciones.
Las autoridades advirtieron que la emergencia continúa en desarrollo, por lo que el número de víctimas y las condiciones del incidente podrían modificarse conforme avancen las labores de búsqueda, rescate y atención a los afectados.
Asimismo, exhortaron a la población a evitar transitar por la zona y atender únicamente la información emitida por fuentes oficiales.
“La emergencia continúa en desarrollo, por lo que la información podría actualizarse conforme avancen las labores de búsqueda, rescate y atención. Se exhorta a la población a evitar la zona y mantenerse atenta únicamente a los reportes oficiales”, indicó el reporte.
De igual forma, los cuerpos de auxilio pidieron a los automovilistas disminuir la velocidad varios kilómetros antes del sitio del accidente, seguir las indicaciones de las autoridades y ceder el paso a las unidades de emergencia para facilitar las maniobras de atención.
Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre las causas del primer accidente que originó la movilización de los servicios de emergencia.
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