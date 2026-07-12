Al menos 16 muertos tras carambola en autopista Guadalajara–Tepic

De acuerdo con información proporcionada por el delegado en Nayarit de la Comisión Nacional de Emergencias, Josh Ojeda, el operador del tractocamión presuntamente involucrado fue retenido por elementos de la Guardia Nacional con apoyo de personal civil adscrito a la Caseta Plan de Barrancas de la Comisión Nacional de Emergencias.

El reporte señala que, además de las personas fallecidas, existen personas reportadas como desaparecidas, mientras que dos oficiales de la Guardia Nacional resultaron gravemente lesionados y reciben atención médica.

Según el informe, el percance ocurrió cuando un tractocamión no logró detener su marcha y terminó impactándose contra vehículos detenidos por un accidente que ya era atendido por corporaciones de auxilio en el kilómetro 68 de la vía de cuota.

“Mientras cuerpos de emergencia atendían un accidente previo en el km 68 de la autopista Guadalajara–Tepic, un tractocamión no logró detenerse y terminó impactándose contra la escena del siniestro, provocando un nuevo y aparatoso accidente“, informó la Comisión Nacional de Emergencias.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de Nayarit informó, en un comunicado, que el saldo preliminar del accidente es de 10 personas fallecidas y 10 lesionadas.

Los heridos fueron trasladados a hospitales de Tepic y Guadalajara, mientras la circulación permanece cerrada por las diligencias ministeriales.