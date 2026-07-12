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Advierten que a las 6 pm podría caer lluvia intensa en la capital poblana

By Roberto Desachy / 12 julio, 2026

María Tenahua

Las precipitaciones intensas comenzarán a partir de las 3 de la tarde y permanecerán hasta las 8 de la noche.

Por ello, se recomienda tomar precauciones.

Imformes meteorológicos señalan que a las 6 de la tarde  la lluvia estará intensa.

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