Advierten que a las 6 pm podría caer lluvia intensa en la capital poblana

María Tenahua
Las precipitaciones intensas comenzarán a partir de las 3 de la tarde y permanecerán hasta las 8 de la noche.
Por ello, se recomienda tomar precauciones.
Imformes meteorológicos señalan que a las 6 de la tarde la lluvia estará intensa.
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