Estos son los adultos mayores a los que Sheinbaum les depositará aguinaldo este 2026

Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de México, encabezado por la presidenta morenista Claudia Sheinbaum, ofrece a las personas adultas mayores la posibilidad de acceder al pago de aguinaldo mediante el Servicio de Vinculación Productiva del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), siempre que sean contratadas formalmente por alguna de las empresas vinculadas al programa.

El aguinaldo no se entrega de manera automática a todas las personas que cuentan con credencial del INAPAM. Para recibirlo, es necesario registrarse en el Servicio de Vinculación Productiva, ser canalizado a una vacante y concretar una relación laboral formal con una empresa.

Una vez contratadas, las personas adultas mayores acceden a las prestaciones establecidas por la legislación laboral, entre ellas el pago anual de aguinaldo y la cobertura de seguridad social.

El programa funciona como un canal de enlace entre personas adultas mayores que buscan incorporarse o permanecer en el mercado laboral y empresas que cuentan con vacantes disponibles en distintas ciudades del país.

De acuerdo con la información del INAPAM, el esquema busca reconocer las capacidades y la experiencia de este sector de la población, además de promover su inclusión social y económica mediante la generación de ingresos propios.

¿Quiénes recibirán aguinaldo?

Únicamente podrán acceder al aguinaldo las personas adultas mayores que, después de registrarse en el Servicio de Vinculación Productiva, sean contratadas formalmente.

La credencial del INAPAM y la inscripción al programa no generan por sí mismas el derecho a esta prestación. El pago depende de que exista una relación laboral subordinada con una empresa.

El instituto vincula los perfiles de las personas solicitantes con vacantes disponibles en sus ciudades. Si la contratación se concreta, la empresa deberá otorgar las prestaciones de ley correspondientes.

¿En qué pueden trabajar?

El Servicio de Vinculación Productiva contempla dos vertientes principales. La primera consiste en la incorporación de personas adultas mayores a puestos de trabajo formales dentro de empresas que participan en el programa.

La segunda corresponde al Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía, mediante el cual las personas adultas mayores pueden realizar actividades en establecimientos comerciales.

El INAPAM sostiene que ambas modalidades buscan ampliar las opciones de ingreso para este grupo de la población y enfrentar la discriminación por edad en el acceso al empleo.

¿Cómo inscribirse?

Las personas interesadas deben acudir presencialmente a uno de los módulos del Servicio de Vinculación Productiva habilitados en el país.

El trámite es gratuito y el horario de atención es de 8:00 a 14:00 horas.

Para realizar el registro se requiere presentar:

Credencial del INAPAM.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

En la Ciudad de México existen módulos en Avenida Universidad 150, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, y en Calle Norte 172, colonia Pensador Mexicano, alcaldía Venustiano Carranza.

El programa también cuenta con sedes en distintas entidades del país, instaladas principalmente en oficinas de la Secretaría de Bienestar, dependencias del DIF, instalaciones del INAPAM y otros espacios públicos.