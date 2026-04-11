Tres heridos, saldo de asalto a transporte público en la ruta Huauchinango-Naupan

Abelardo Domínguez
Reportan presunto asalto a una URVAN de la ruta Huauchinango-Naupan a la altura de Michuca.
Saldo de tres heridos, dos hombres; conductor y pasajero y una mujer también civil, todos con disparos.
Fueron trasladados a hospitales en vehículos particulares al no prestar servicio la Cruz Roja al Hospital General de Huauchinango.
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