Mexicanas con vivienda y sin deuda: Sheinbaum en San José Chiapa

-Se otorgó el primer lote de vivienda de CONAVI en San José Chiapa.

-En su visita número 12 a la entidad, la presidenta encabezó la entrega histórica de créditos liquidados y escrituras que fortalecen el derecho a un hogar.

Desde Puebla

SAN JOSÉ CHIAPA, Pue.- Al encabezar la entrega de créditos liquidados del Programa de Vivienda para el Bienestar, en su visita número 12 a la entidad, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el acceso a una vivienda digna es un derecho y no un privilegio. Informó que el programa beneficia a 5 millones de familias que antes enfrentaban tarifas impagables, con créditos justos y sin intereses para quienes perciben menos de dos salarios mínimos.

Acompañada por el gobernador Alejandro Armenta Mier e integrantes del gabinete federal, Claudia Sheinbaum destacó que el Gobierno de México defiende los derechos del pueblo a la salud, educación, vivienda y salario digno, al tiempo que evocó a José María Morelos y Pavón como referente de la lucha por la felicidad de las y los mexicanos.

Señaló que tras 36 años de abandono y corrupción en gobiernos neoliberales, desde 2018 la Cuarta Transformación colocó en el centro a la ciudadanía con programas sociales y derechos constitucionales como la pensión universal para adultos mayores, becas educativas y apoyos para personas con discapacidad. Además, resaltó el incremento del salario mínimo en 150 por ciento en términos reales, así como la creación de nuevos espacios educativos y hospitales.

El gobernador Alejandro Armenta Mier, reconoció la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y afirmó que en Puebla la palabra de la Cuarta Transformación se materializa. Recordó que donde se entregaron más de 240 viviendas fueron tierras ultrajadas por los gobiernos neoliberales y las empresas ocuparon dichos espacios para abandonar a las y los productores, así como a empresarios locales. Para ello, señaló, la presidenta puso en marcha el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), para generar prosperidad compartida para todas y todos.

El comisionado nacional de Vivienda, Rodrigo Chávez Contreras, explicó que este programa es único en la historia del país y tiene como meta un millón 800 mil acciones de vivienda para familias de bajos ingresos.

Precisó que el acceso se define mediante estudios socioeconómicos y mensualidades accesibles. En Puebla, se entregaron 240 viviendas en una primera etapa, dentro de un proyecto de 4 mil, en un predio de seis hectáreas donado por el gobierno estatal. Añadió que a nivel nacional se construyen 500 mil viviendas para población no derechohabiente, con entrega directa y sin intermediarios.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que también se otorgaron 325 escrituras y 577 constancias de cancelación hipotecaria, como muestra de que la vivienda es un derecho garantizado. Indicó que en un año, a nivel nacional se alcanzaron 400 mil viviendas en construcción por Infonavit y CONAVI, además de 422 mil apoyos para mejoramiento, con una inversión de 44 mil millones de pesos.

La vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Yabneli Maldonado Maza, resaltó la reforma impulsada por la presidenta para eliminar deudas injustas. Señaló que 400 mil personas presentaban irregularidades en sus créditos, quienes reciben atención. En esta jornada, 577 familias obtuvieron la liquidación total de su crédito.

En nombre de las familias beneficiadas, Lorena Reyes Hernández expresó su emoción y agradeció a la presidenta por cumplir un sueño que parecía inalcanzable, al asegurar que hoy miles de hogares cuentan con certeza y tranquilidad para construir su futuro.