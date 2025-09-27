¡El colmo: Balearon a menor de edad en Naupan!

Abelardo Domínguez

Traslado urgente de un menor desde el Hospital General de Huauchinango al del Sur en la capital del estado, debido a un trauma craneal grave.

Es el menor de edad Mario M F, quien recibió un balazo en su cabecita, tras un ataque a la casa donde se encontraba con sus padres en Naupan.

Gracias a la coordinación del área médica y de SUMA, se garantiza la atención especializada para su seguimiento integral y se mantiene comunicación permanente con el padre.