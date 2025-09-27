Activa Gobierno de la Ciudad protocolo de seguridad y limpieza urbana por lluvias

Arlette Hernández

Puebla, Pue., 27 de septiembre de 2025.- El Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, implementó un protocolo de seguridad por la lluvia registrada la tarde de este sábado, de forma coordinada con el Estado para la atención de seis árboles en distintos puntos de la capital, sin el reporte de personas lesionadas. Asimismo, mantiene un monitoreo preventivo constante en ríos y vasos reguladores, como parte de las acciones de protección ante fenómenos hidrometeorológicos.

A través de la Secretaría de Servicios Públicos, mediante cuadrillas de la Dirección de Parques y Jardines, atendió de manera inmediata la caída de seis árboles en vialidades como la 55 Poniente y 11 A Sur, Bulevar 5 de Mayo y 17 Oriente, Diagonal Defensores y 22 Poniente, las afueras del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, y en la 31 Poniente y 8 Sur. En cada caso, se realizaron labores de corte, retiro de ramas, limpieza y recolección total del desecho vegetal, garantizando la seguridad de la ciudadanía, así como del personal y la libre circulación.

Con el objetivo de reducir riesgos y garantizar la operatividad del sistema pluvial, el Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) refuerza las labores de mantenimiento en puntos críticos de la ciudad. Estas acciones se priorizan en zonas identificadas como vulnerables, donde históricamente se registran mayores acumulaciones de agua durante las lluvias.

Más de 30 trabajadores de cuadrillas de barrido manual y mecánico realizan limpieza en alcantarillas y bocas de tormenta de vialidades primarias, así como desazolve en vasos reguladores como Puente Negro y Santuario. También se intervienen canales, barrancas y espacios públicos para asegurar un flujo adecuado del agua pluvial y evitar obstrucciones que generen riesgos para la población.

El único incremento relevante se registró en el vaso regulador Santuario, que alcanzó el 50 % de su capacidad debido a una acumulación pluvial de hasta 15 mm por hora. Adicionalmente, durante la tarde se presentaron ráfagas de viento de hasta 22 km/h y una precipitación acumulada de 10 mm, lo que generó aumentos de entre el 10 % y el 20 % en diversos cuerpos de agua.

Para el resto de la tarde y noche, se pronostican lluvias con acumulaciones de hasta 15 mm entre las 18:00 y 20:00 horas, con mayor afectación en la zona que va del norte al sur del municipio. Ante estas condiciones, se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar transitar por calles anegadas y extremar precauciones para prevenir incidentes que comprometan su seguridad.

Como parte de la estrategia integral de seguridad y asistencia ante fenómenos hidrometeorológicos, el Comité Tláloc coordina estas acciones de forma conjunta con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Organismo Operador del Servicio de Limpia, la Secretaría de Servicios Públicos y la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano.

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno de la Ciudad con la atención oportuna de emergencias urbanas y el mantenimiento de una ciudad segura y ordenada.