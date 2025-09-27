Chivas goza del Play-in tras imponerse a Puebla

Excelsior

Chivas volvió a la senda del triunfo y derrotó 0-2 a Puebla en una lastimada cancha del Estadio Cuauhtémoc, regresando a puestos de Play-in en el Apertura 2025 de Liga MX tras la Jornada 11; La Franja es último lugar de la tabla general.

Tras 20 horas de espera por las condiciones climatológicas, en encuentro pudo disputarse en la ‘Angelópolis’, mismo en el que Chivas tomó la iniciativa y se abalanzó sobre el arco defendido por Julio González.

Puebla 0-1 Chivas

Apenas en el minuto 5 del compromiso, Bryan González apareció completamente solo dentro del área rival y -con una ‘tijera’ espectacular- el lateral Rojiblanco logró estremecer las redes del peor equipo de este semestre, anotando uno de los mejores goles de este Apertura 2025.

Puebla 0-2 Chivas

Sin dar margen de reacción, Efraín Álvarez cobró un saque de banda de manera prioritaria, Omar Govea aprovechó la soledad en 3/4 del área y sacó un potente disparo que Julio González no logró detener, aumentando la ventaja para el 12 veces campeón del futbol mexicano.

Desde antes de que terminara la primera mitad, Hernán Cristante modificó su cuadro titular para amedrentar el arco de ‘Tala’ Rangel, sin embargo, todos sus intentos fueron inútiles y el marcador permaneció hasta el pitazo final de Ismael Rosario López.

Con este resultado, el conjunto Rojiblanco de Gabriel Milito llega a 14 puntos en el Apertura 2025 y asegura terminar el fin de semana en puestos de Play-in por primera vez en el torneo, por lo que deberá mantener un rendimiento ascendente en este cierre de fase regular para soñar con calificar directo a la Liguilla.

Para la Jornada 12, Puebla y Querétaro protagonizarán una pelea por ver quién se queda en el sótano de la tabla general, mientras que Chivas visitará la capital del país para enfrentarse a Pumas en la cancha de Ciudad Universitaria; duelo que podría revivirse en Play-in.