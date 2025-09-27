Activan alerta púrpura por lluvia y granizada para Iztapalapa

Excelsior

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta púrpura para la alcaldía Iztapalapa debido a la fuerte lluvia y posible caída de granizo; de acuerdo con los pronósticos, la lluvia alcanzaría 70 milímetros, el aviso tiene vigencia desde las 19:15 horas y hasta las 23:00.

Por esto se recomendó a la población que no intente cruzar calles que tengan corrientes de agua, además de que pueden ocurrir deslaves, inundaciones, crecientes rápidas de ríos y arroyos.

Además, hay alerta roja para la alcaldía Venustiano Carranza, con lluvia de entre 50 y 70 milímetros, además de caída de granizo, por lo que sus vecino deben permanecer bajo resguardo para prevenir algún accidente.

Protección Civil también informó que las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco están bajo alerta naranja.

Para esas demarcaciones se estima que la lluvia se ubicaría entre los 49 y 30 milímetros, con riesgos asociados como fuertes corrientes de agua en calles y avenidas, así como caída de árboles o ramas.

Finalmente, para Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, la alerta es amarilla.

Las precipitaciones se ubicarían entre los 29 y 15 milímetros y con caída de granizo, lo que provocaría caída de elementos mal fijados, como lonas y tinacos vacíos.

Para todas las alcaldías de la Ciudad de México la alerta termina a las 23:00 horas de este sábado.