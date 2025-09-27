Lluvia de nuevo saca de operación a estaciones de Línea A del Metro

Excelsior

A causa de la fuerte lluvia que se registró en el oriente de la Ciudad de México, la Línea A del Metro resultó afectada, por lo que varias estaciones no ofrecen servicio.

De acuerdo con el Metro, solo hay servicio de Pantitlán a Guelatao, es decir, no están en operación Guelatao, Peñón Viejo, Acatitla, Santa Marta, Los Reyes y La Paz.

Por fuerte precipitación pluvial en la zona oriente de la ciudad, la Línea A opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos. No hay servicio en el tramo de las estaciones Guelatao-La Paz. Personal del Metro labora en la zona para restablecer la operación en su totalidad lo antes posible”.

Adrián Rubalcava, director general del Metro, pidió a la población estar pendiente de los canales oficiales de comunicación para saber cuando se restablezca el servicio.

Calzada Zaragoza afectada por encharcamientos

El aguacero se ubicó en los límites de las alcaldías Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa con el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl.

Para las 18:00 horas, ya se habían acumulado 49.25 milímetros (mm) de lluvia en la estación pluviométrica Churubusco Lago, ubicada a un costado de la Alameda Oriente en los límites de Venustiano Carranza y Nezahualcóyotl.

Mientras que la estación Ejército de Oriente, en Iztapalapa cerca de los límites con Nezahualcóyotl, ya eran 41.75 mm, es decir, 41.75 litros por metro cuadrado.

Las autoridades reportaron encharcamientos en Circuito Interior, Oceanía, Eje 1 Norte, Calzada Ignacio Zaragoza, entre otras.