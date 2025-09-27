Plan C no es capricho de gabinete, sino la traducción institucional de una exigencia popular: Ignacio Mier

Arlette Hernández

Al rendir su primer informe legislativo, el vicecoordinador de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, resaltó el sentido histórico del Plan C, cuyas reformas representaron un acto de justicia para el pueblo de México, acotaron los privilegios de unos cuantos y devolvieron la esperanza de un mejor futuro a jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores y pueblos originarios.

Ante fundadores de Morena en el estado de Puebla, el senador Ignacio Mier destacó la rebelión cívica que encabezó el movimiento de la Cuarta Transformación y que permitió establecer en la Constitución programas que devolvieron la dignidad y la posibilidad a quienes la habían perdido.

“El plan C es la decisión política de transformar la Constitución para que las garantías sociales dejen de ser excepción y pasen a ser norma, para que la justicia deje de ser capricho de unos pocos y pase a ser certeza del pueblo, para que la ética pública no sea un discurso, sino la regla del poder”, manifestó.

Ignacio Mier dijo que para entender la fuerza del Plan C “hay que mirar siempre la raíz ideológica de nuestro movimiento, porque es lo que nos sostiene y es nuestra brújula. No son frases sueltas como nos critican, no son consignas de ocasión, son principios que nacieron de la lucha popular y hoy se inscriben en la Constitución. Son ya mandatos históricos: No mentir, no robar, no traicionar; Con el pueblo todo, sin el pueblo nada; y Por el bien de todos, primero los pobres.

“El Plan C encarna ese tránsito. Con AMLO fue denuncia, resistencia, llamados a despertar; con Claudia se convierte en arquitectura, en norma, en certeza jurídica. Ningún cambio verdadero ha nacido sin resistencia. Cuando el pueblo decide avanzar, los privilegiados tiemblan. Cuando la justicia se convierte en mandato, los abusos y los abusivos gritan libertad”, expresó el senador por Puebla.

Mier Velazco agregó que apenas se anunció el plan C, surgieron las críticas: que si atentaba contra la democracia, que si erosionaba equilibrios, que si ponía en riesgos, inversiones, lo que nunca dijeron y lo que no dicen es que estas críticas nacen del miedo, miedo a perder sus privilegios. Los sentimos, ya los perdieron.

“Las más de 20 reformas no son papeles ni decretos. Son, como lo decía, arquitectura, puente entre lo que inició AMLO como constructor de los cimientos de nuestro proyecto y la continuidad con Claudia Sheinbaum, ella como constructora y arquitecta del segundo piso de la cuarta transformación”, comentó.

Finalmente, Ignacio Mier enfatizó que Morena no está para unos cuantos. “Está para todas y para todos, porque para Morena, para nuestro movimiento generoso de hombres y mujeres libres, el pueblo es el actor indispensable. El pueblo es el que le da sentido histórico a nuestro movimiento y a estas reformas. Fue la voluntad del pueblo”.

Al tomar la palabra, el coordinador de Morena en el Senado de la República y presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, subrayó que el vicecoordinador Ignacio Mier ha sido parte fundamental de la historia de Puebla.

“Nacho ha estado en momentos importantes del movimiento, sin él las reformas constitucionales de la última etapa de la presidencia de ese gran presidente que fue y que para todos nosotros sigue siendo Andrés Manuel López Obrador, ni las reformas constitucionales de esta etapa de la transformación de esa gran presidenta Claudia Sheinbaum no hubiesen sido posibles”, agregó.

En su intervención, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, resaltó que el senador Ignacio Mier representa con mucha dignidad al estado de Puebla y ha honrado con su trabajo a la Cámara Alta y al movimiento transformador, desde la vicecoordinación.

Finalmente, el senador suplente, Carlos Alberto Evangelista, señaló que Ignacio Mier es un hombre que es una historia viviente de Puebla. “Es uno de los compañeros fundadores de este movimiento. (…) Qué mayor orgullo no de estar al lado de un hombre honesto y trabajador que ha luchado por las causas del pueblo.