Brugada pone en marcha el programa Educación Utopía en CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, formalizó este sábado el arranque del programa Educación Utopía, una iniciativa que busca convertir las escuelas públicas en centros comunitarios de cultura, ciencia y deporte abiertos a la comunidad.

La ceremonia se realizó en la Escuela Secundaria Técnica 18 “Plan de Ayala”, ubicada en San Pablo Oztotepec, Milpa Alta.

Desde ese sitio, vía remota, Brugada arrancó el programa en otras 15 escuelas de distintas alcaldías, como la primaria Libertadores de América, en Benito Juárez; la Secundaria Técnica número 49 José Vasconcelos, en Coyoacán; y la primaria Carlos María Bustamante, en Cuajimalpa.

Se llama Educación Utopía porque es el sueño que históricamente se ha tenido: que las escuelas se abran a la comunidad. Que, además de las clases de matemáticas, español o ciencias, los planteles puedan recibir a las familias para actividades artísticas, deportivas y culturales los fines de semana”, expresó Brugada.

El proyecto inició en su fase piloto el 4 de septiembre en la escuela primaria Luis R. Alarcón, ubicada en la colonia Merced Gómez, en Álvaro Obregón.

Tras esa primera etapa, se extendió a 16 planteles —uno en cada alcaldía— en el actual ciclo escolar 2025-2026.

La meta es llegar, a finales de 2025, a 60 escuelas primarias y secundarias inscritas en el programa.

El objetivo es que, conforme vayamos avanzando en el tiempo, todas las primarias y secundarias se vayan sumando a este proyecto. Se llama Educación Utopía porque es el sueño de que en las escuelas, además de aprender matemáticas, ciencia e historia, también puedan crear, convivir y hacer comunidad”.

Actividades extracurriculares en escuelas de CDMX

De acuerdo con la mandataria, el programa contempla que cada escuela pueda contar con una orquesta comunitaria y abrir sus puertas los sábados para impartir tres horas de actividades extracurriculares en materia deportiva y cultural.

Cada escuela debería tener su orquesta comunitaria y, los sábados, clases de arte, cultura y deporte”, señaló.

Durante el evento, Brugada destacó que Educación Utopía busca consolidar espacios inclusivos y seguros, en los que, además de la enseñanza académica, se fomenten prácticas lúdicas.

Queremos que los niños tengan cinco años de formación integral: aprendiendo música, ciencia y tecnología, inglés, náhuatl, raíces de sus pueblos y deporte. Si es necesario, cada semana organizaremos traslados para que los alumnos aprendan natación y otras disciplinas”, dijo.

Aprovechó para recordar que ya está en marcha la construcción de una Utopía en Milpa Alta, infraestructura que se prevé esté lista el próximo año.