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Fotonota: Ante la inutilidad de la Cruz Roja en Huauchinango, miembros del ejército mexicano atienden a motociclista accidentado

By Roberto Desachy / 19 abril, 2026

Abelardo Domínguez

Ante la ausencia de ambulancias y servicios de emergencia oportunos en Huauchinango, un joven motociclista accidentado en la carretera México-Tuxpan fue auxiliado por personal del ejército mexicano, quienes estabilizaron y trasladaron al lesionado al Hospital General.

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