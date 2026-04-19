Fotonota: Ante la inutilidad de la Cruz Roja en Huauchinango, miembros del ejército mexicano atienden a motociclista accidentado

Abelardo Domínguez
Ante la ausencia de ambulancias y servicios de emergencia oportunos en Huauchinango, un joven motociclista accidentado en la carretera México-Tuxpan fue auxiliado por personal del ejército mexicano, quienes estabilizaron y trasladaron al lesionado al Hospital General.
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