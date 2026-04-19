Ejecutaron a un hombre a balazos en Acajete

Desde Puebla
En límites de los municipios de Acajete y Tepeaca, dentro de una camioneta fue hallado un hombre asesinado y con impactos de bala.
Esta mañana de domingo, sobre un camino de terraceria que comunica las juntas auxiliares de la Magadalena Tetela, Acajete, con la de San Bartolomé Hueyapan, Tepeaca.
Se desconoce la identidad del occiso.
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