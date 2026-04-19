Un hombre perdió la vida en tortillería de Amozoc

Desde Puebla

Falleció un hombre en tortillería de Amozoc, esta mañana de domingo frente al mercado municipal.

La zona permanece a resguardo de elementos de la policia municipal, en espera de personal de la Fiscalía General del estado para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.

Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte del hombre.