Un hombre perdió la vida en tortillería de Amozoc

Desde Puebla
Falleció un hombre en tortillería de Amozoc, esta mañana de domingo frente al mercado municipal.
La zona permanece a resguardo de elementos de la policia municipal, en espera de personal de la Fiscalía General del estado para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.
Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte del hombre.
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