Inmuebles del Centro Histórico muestran grave deterioro

Maria Huerta

Diversas casas grandes y viejas del Centro Histórico muestran deterioro, que podría derivar en un derrumbe.

Tras las fuertes lluvias de esas últimas semanas, no sólo las vialidades se han visto afectadas, también dejaron inmuebles dañados en la 105 y 107 en la 11 poniente.

Desde Puebla apreció cómo las casas están totalmente deterioradas, donde el pasto y árboles crecieron derribando más la estructura, hay cintas amarillas de precaución para evitar pasar por la zona.