México e Inglaterra rompieron récord: El partido más visto del siglo XXI

• El duelo de octavos de final del Mundial 2026 reunió a más de 60 millones de espectadores y marcó un antes y un después en la historia de las transmisiones deportivas en México

Leonardo Guzmán Hernández

Aunque la Selección Mexicana quedó eliminada frente a Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el encuentro en el Estadio Ciudad de México pasó a la historia por un motivo muy especial: Se convirtió en el partido de futbol más visto del siglo XXI en México.

De acuerdo con cifras presentadas por Gabriela Cuevas, coordinadora del Mundial 2026 en México, el compromiso reunió casi 60 millones de espectadores, estableciendo un nuevo récord nacional de audiencia.

La histórica cifra incluye las diferentes plataformas de transmisión y refleja el enorme interés que despertó el encuentro entre el Tricolor y los Three Lions.

Además, la FIFA informó que el partido también rompió marcas de audiencia en Estados Unidos y registró cifras históricas en Inglaterra, convirtiéndose en uno de los eventos deportivos más seguidos del torneo.

Incluso, únicamente en las señales de Televisa y TV Azteca, el encuentro promedió 36 millones de televidentes, otro registro sin precedentes.

Durante el balance del Mundial, Gabriela Cuevas destacó que las sedes mexicanas rompieron récords de audiencia en cuatro ocasiones, siendo el México vs Inglaterra el punto más alto de la competencia.

Más allá del resultado deportivo, el partido confirmó el enorme impacto social del Mundial en territorio mexicano y consolidó a este encuentro como uno de los más importantes en la historia reciente del futbol nacional.