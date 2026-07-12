Armenta reconstruyó infraestructura educativa afectada por lluvias del año pasado en Pantepec

– La coordinación entre los gobiernos estatal y federal permitió avanzar en la reconstrucción de una de las zonas más afectadas por las lluvias de 2025.

– Los nuevos espacios fortalecen la seguridad, el aprendizaje y la convivencia de niñas, niños y docentes de la Sierra Norte.

Desde Puebla

PANTEPEC, Pue.- La rehabilitación integral del preescolar “María Enriqueta” y de las primarias “Emiliano Zapata” y “Venustiano Carranza”, junto con la entrega de nuevos techados escolares, consolida la recuperación de la infraestructura educativa afectada por la tormenta tropical “Jerry” en 2025.

Al encabezar la entrega de las obras, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que estos espacios permiten a las y los estudiantes desarrollar sus actividades en condiciones dignas y seguras, al tiempo que reconoció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por las acciones emprendidas para la recuperación de esta microrregión, entre ellas la rehabilitación del acceso principal, el muro de contención y el impulso a estas obras educativas.

Durante su mensaje, Alejandro Armenta Mier resaltó que las escuelas rehabilitadas funcionaron como albergues durante la emergencia provocada por las lluvias, por lo que su recuperación representa una acción de justicia social y bienestar para las familias.

Asimismo, agradeció la solidaridad de la población y el acompañamiento de los equipos del Gobierno de México, cuya coordinación permitió atender oportunamente a las comunidades afectadas.

Señaló que la estrategia de trabajo responde a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum de privilegiar “más territorio y menos escritorio”, por lo que el estado fue organizado en 31 microrregiones para acercar los servicios y programas gubernamentales.

El gobernador y el director general del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), Alejandro Loranca, entregaron las obras concluidas en los tres planteles afectados por el fenómeno hidrometeorológico de 2025.

Los trabajos comprendieron la construcción de techados, plazas cívicas, canchas de usos múltiples y módulos sanitarios, así como la rehabilitación general de los edificios destinados a aulas, lo que garantiza que las y los estudiantes desarrollen sus actividades en instalaciones funcionales, seguras y adecuadas para su formación académica.

La presidenta municipal de Pantepec, Araceli Gaspar, reconoció el respaldo permanente del Gobierno del Estado para la recuperación del municipio tras las afectaciones ocasionadas por las lluvias de 2025 y detalló que la rehabilitación de los espacios educativos refleja el compromiso de una administración cercana a la población.

Afirmó que la respuesta oportuna a los proyectos gestionados ha permitido fortalecer las condiciones de bienestar de las familias y garantizar que niñas, niños y docentes cuenten nuevamente con escuelas dignas, seguras y funcionales para su desarrollo.

Madres de familia beneficiarias coincidieron en que las obras representan una mejora significativa para la comunidad escolar. Victoria Téllez destacó que la rehabilitación respondió a una necesidad de años y permitirá que las y los estudiantes realicen sus actividades y eventos en mejores condiciones, incluso durante la temporada de lluvias.

Por su parte, Evelia López mencionó que, después de más de 15 años de gestionar un techado, la obra brindará un espacio adecuado para ceremonias cívicas, actividades deportivas y proyectos escolares, en beneficio de toda la comunidad educativa.