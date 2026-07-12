En Xicotepec, ponen en marcha Casa Carmen Serdán para protección de las mujeres

-Con el respaldo del Gobierno del Estado y la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, suman 61 sedes que ofrecen atención integral, gratuita y cercana en todo el estado.

-Esta estrategia contribuye a una reducción del 66.6 por ciento en los feminicidios: FGE

Desde Puebla

XICOTEPEC, Pue.- Los Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) Casas Carmen Serdán se consolidan como un modelo integral para la protección, el fortalecimiento y la autonomía de las mujeres, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el respaldo del gobernador Alejandro Armenta Mier y la coordinación de los gobiernos municipales.

La secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, destacó que estos espacios no se limitan a la atención de casos de violencia, sino que están abiertos para todas las mujeres que buscan fortalecer sus capacidades, construir redes de apoyo, generar comunidad y avanzar hacia una vida con mayor bienestar e igualdad.

Invitó a las poblanas a conocer y aprovechar los servicios gratuitos que ofrecen los Centros LIBRE Casas Carmen Serdán, los cuales ya cuentan con tres meses de operación. Subrayó la importancia de compartir esta información para que más mujeres accedan a los beneficios que brinda este modelo.

Explicó que las sedes cuentan con presencia de la Fiscalía en territorio, lo que acerca los servicios de procuración de justicia y evita largos traslados para quienes requieren atención, protección o desean presentar una denuncia.

Asimismo, señaló que las instalaciones disponen de un albergue para mujeres que enfrentan situaciones de violencia extrema, así como para sus hijas e hijos, donde reciben hospedaje, alimentación y atención integral para garantizar su seguridad.

Yadira Lira Navarro agregó que el modelo también ofrece acompañamiento psicológico y asesoría jurídica especializada.

Destacó que actualmente suman 61 Centros LIBRE Carmen Serdán, espacios que fortalecen la autonomía, el liderazgo y la igualdad sustantiva de las mujeres en todo el estado.

Por su parte, la Fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, informó que esta estrategia contribuye a una reducción del 66.6 por ciento en los feminicidios.

Precisó que el incremento en las denuncias por violencia de género refleja una mayor confianza de las mujeres para solicitar apoyo y ejercer su derecho a una vida libre de violencia.

Idamis Pastor resaltó que los Centros LIBRE Casas Carmen Serdán representan un espacio seguro para quienes requieren refugio, orientación o acompañamiento, además de impulsar el empoderamiento de las mujeres para romper los ciclos de violencia y acceder a la justicia.