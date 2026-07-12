Graduada BUAP conquista medalla de oro en la 5ta Olimpiada Mexicana Femenil de Informática

Maria Huerta

Magali Tochihuitl García, recién egresada de la Preparatoria Regional Simón Bolívar de la BUAP, fue acreedora a medalla de oro en la Quinta Olimpiada Mexicana Femenil de Informática, con sede en la Facultad de Ciencias de la Computación de la institución.

Este logro es muestra de su dedicación, talento y pasión por la tecnología, tanto que pretende estudiar Ingeniería Biomédica.

“Para mí significa mucha satisfacción, porque todo este trabajo dio frutos.

También muchísimos aprendizajes y aspectos que en un futuro, no muy lejano, podré aplicar en el área a la que me quiero dedicar”.

Dicha competencia consistió en resolver durante cuatro horas cinco problemas lógico-matemáticos, utilizando lenguajes de programación como C++ o Python.

“Empieza con una problemática o historia a resolver por medio de códigos.

Después se presentan dos apartados que se llaman entrada y salida, es decir, qué datos son los que se van a ingresar y qué es lo que se espera como resultado. Por ejemplo, la entrada puede ser dos números y la salida la suma de ellos”.

Su interés por esta área del conocimiento comenzó el año pasado.

A partir de entonces, se empapó de los temas fundamentales, se preparó con esmero y participó en este tipo de competencias.

Magali formó parte de la delegación mexicana (conformada por cuatro alumnas) que representó al país en la sexta edición de la Olimpiada Femenil Europea de Informática (EGOI, por sus siglas en inglés) 2026.

También en la Olimpiada Mexicana de Informática 2025, como parte de la selección estatal de Puebla, y en competencias de Matemáticas, Química, Física y Biología.