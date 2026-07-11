Sigue el rescate de dos personas atrapadas en cueva de Cuetzalan

Desde Puebla
A primeras horas de este sábado, rescatistas y personal de Protección Civil iniciaron la extracción de los dos cuerpos al interior de la gruta de Chichicazapan, en Cuetzalan.
En el sitio ya se encuentra personal de la Fiscalía General del Estado y familiares de las víctimas, mientras continúan las diligencias correspondientes.
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