Mundial 2026: Hoy se definen los últimos boletos a semifinales

• Noruega de Haaland e Inglaterra protagonizan un choque de alto voltaje; Messi buscará mantener vivo el sueño argentino frente a Suiza

Leonardo Guzmán Hernández

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su etapa decisiva y este sábado se disputarán los dos últimos partidos de los cuartos de final, donde quedarán definidos los cuatro semifinalistas del torneo. La jornada comenzará con un duelo de poder entre Noruega e Inglaterra, mientras que el cierre tendrá como protagonistas a Argentina y Suiza, en un partido donde Lionel Messi buscará seguir guiando a la Albiceleste en la defensa de su título mundial.

El primer encuentro enfrentará a la sorprendente Noruega, comandada por Erling Haaland, ante una Inglaterra que llega con paso firme tras eliminar a México.

Los nórdicos dieron uno de los grandes golpes del campeonato al dejar fuera a Brasil y ahora intentarán seguir haciendo historia frente a unos ingleses que sueñan con volver a disputar una final mundialista.

Más tarde, Argentina se medirá a Suiza en Kansas City.

Los campeones del mundo llegan después de eliminar a Egipto, mientras que los suizos avanzaron tras dejar fuera a Colombia en una dramática tanda de penales.

Los vencedores completarán el cuadro de las semifinales y se unirán a Francia y España, que ya esperan conocer a sus posibles rivales en la lucha por el título mundial.

Con figuras como Messi, Haaland, Harry Kane y Emiliano Martínez sobre el terreno de juego, la jornada promete ser una de las más emocionantes de todo el torneo.

Partidos de hoy (hora del centro de México):

– Noruega vs Inglaterra — 15:00 h — Hard Rock Stadium, Miami.

– Argentina vs Suiza — 19:00 h — Arrowhead Stadium, Kansas City.